なかなか値段が下がらない卵。使うのがもったいないと感じている人もいるかもしれません。卵の価格が気になる今こそ工夫のしどきです。今回は、卵1つでもふわふわ＆贅沢に仕上がる、満足感たっぷりの卵料理をご紹介します。 ▼卵1つとは思えないボリューム感 大量のじゃがいもと玉ねぎを加えることでボリューム満点に。シンプルなのにごちそう感のある一皿です。 ▼ごはんと卵をつなぐのはチーズ ごはんを包まずのせることで、