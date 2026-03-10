神奈川県・藤沢市の路上で高齢の女性からバッグを奪い、けがをさせたとして、県立高校2年の男子生徒2人が逮捕されました。2人は去年11月から今年1月までの間にひったくりなどを繰り返していたとみられ、警察が調べを進めています。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、県立高校2年の男子生徒2人です。警察によりますと、2人は今年1月、神奈川県・藤沢市の路上で帰宅途中の高齢女性（83）の財布などが入ったバッグを奪い、けがをさせた