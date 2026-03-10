政府は、パスポートの申請手数料を大幅に引き下げ、10年用のオンライン申請で今より7000円安い8900円に変更することに向けて、旅券法の改正案を閣議決定しました。今の国会で成立すれば、今年7月から新たな手数料が適用されることになります。パスポートの新規発行や更新にかかる手数料は、18歳以上が取得できる10年用をオンラインで申請した場合、現在は1万5900円、18歳未満が取得する5年用のパスポートは、年齢によって5900円か