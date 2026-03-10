第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組で韓国は崖っぷちから奇跡の準々決勝進出を決めた。現地メディアは前日9日の豪州戦で緊急登板で2回無失点と好救援したベテラン右腕、盧景銀（ノ・ギョンウン）投手（41）を称賛した。韓国は豪州戦の2回に幸先良く2点を先制。ところが、先発左腕・孫珠瑛（ソン・ジュヨン）がその裏、イニング間の投球練習中に左肘の違和感を訴え、緊急降板。ここで急遽、マウン