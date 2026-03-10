平然と重ねていた夫の嘘に、私の血の気は一気に引いていきましたー。ボーナスが出たことを隠して勝手に新しいタブレットを買っていた身勝手な裏切り。 家族のために1円単位で必死に節約していた私の努力を嘲笑うかのような仕打ちに、怒りよりも深い絶望が押し寄せてきます…。決定的な「信頼」の崩壊。母は怒りをぶつけてはいけないと言うけれど、果たしてどんな修復の道があるというのでしょうか――。＞＞ 【まんが】夫婦のお金(