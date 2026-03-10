岐阜県可児市にある大王製紙の工場で、作業員6人がガスを吸い込み病院に搬送されました。このうち1人が意識不明の重体です。きょう午前10時前、岐阜県可児市の大王製紙可児工場で、「作業員がガスを吸い込み、呼吸が苦しくなっている」と消防に通報がありました。警察によりますと、20代から60代の男性作業員6人が病院に搬送され、このうち60代の男性1人が意識不明の重体です。この工場ではトイレットペーパーを製造していて、一酸