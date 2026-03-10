日本電計は後場急伸している。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想を上方修正したと発表した。売上高予想を従来予想の１２４０億円から１３００億円（前期比７．２％増）、営業利益予想を４５億円から４９億円（同３．４％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一転、過去最高益の更新を見込む。同時に期末配当予想は７円増額の５４円としており、これらを好感した買いが集まっている。年間配当予想は９７円（前