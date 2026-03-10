アサヒグループホールディングスが後場下げ幅を拡大している。この日、昨年９月に発生したサイバー攻撃の被害の影響で発表を延期していた２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）連結決算を発表。売上高２兆１５４８億円（前年同期比０．６％減）、営業利益１５８７億１２００万円（同１８．０％減）、純利益１０２８億１００万円（同２６．２％減）となったが、最終利益で１２００億円前後を見込んで