3月10日（現地時間9日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、ホームのペイコム・センターでデンバー・ナゲッツ戦に臨んだ。試合は第4クォーター残り2分2秒でサンダーが8点差をつけた。 するとアウェーのナゲッツが徐々に追い上げ、残り1分5秒にニコラ・ヨキッチが3ポイントシュート、残り31.2秒にはフローターを成功させて1点差へ迫る。