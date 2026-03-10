ワイズテーブルコーポレーションが３日ぶりに反発している。９日の取引終了後に高級天ぷら店「てんぷら山の上」などを運営する山の上ホテル（東京都千代田区）の全株式を３月３１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 山の上ホテルが有するブランド力やコンテンツと、Ｙｓテーブルグループが有する店舗展開・運営力を掛け合わせることで、出店拡大とグループ