午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３８５、値下がり銘柄数は１８６、変わらずは１９銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、機械、ガラス・土石、電気機器、卸売、その他製品など。値下がりはサービス、食料、陸運。 出所：MINKABU PRESS