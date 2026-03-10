福岡県福岡市東区の国営海の中道海浜公園は、「海の中道フラワーピクニック2026」を3月20日（金・祝）から開催する。 花の丘一面を瑠璃色に染める約100万本のネモフィラが、4月上旬から下旬にかけて見頃になる。4月上旬の数日間は隣接する桜との競演も期待できるという。 園内では、アイスランドポピー約2万3,000本が3月中旬から4月中旬にかけて見頃を迎えるほか、チューリップやバラ、アリウムなどの花