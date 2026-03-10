南アフリカサッカー協会が先日発表した北中米ワールドカップに向けた南アフリカ代表のホームユニホームが注目を集めている。自国開催だった2010年のW杯時にユニホームサプライヤーだったアディダス社と新たにパートナーシップを締結。同協会の公式サイトによれば、今回、その当時着用していたユニホームからインスピレーションを得たという。象徴的なイエローを基調とし、グリーンも施されている。また、互い違いに組み合わ