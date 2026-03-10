10日14時現在の日経平均株価は前日比1140.50円（2.16％）高の5万3869.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1385、値下がりは186、変わらずは19と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を299.49円押し上げている。次いでファストリ が77.81円、東エレク が72.20円、レーザーテク が55.22円、豊田通商 が43.52円と続く。 マイナス寄与度は1