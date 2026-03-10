10日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝157円77銭前後と、前日午後5時時点に比べ69銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円20銭前後と4銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース