あさこ今井美樹の富士山で美味しいもの探し旅出演者：いとうあさこゲスト：今井美樹★紹介したイベント絶景☆富士山 まるごと岩本山４月１０日（金）まで開催中狩宿さくらまつり富士本栖湖リゾート富士芝桜まつりFUJI SHIBAZAKURA FES４月１１日から開催柚野むらおこし・富士錦蔵開き3月15日開催★紹介したお店・商品＜道の駅朝霧高原＞鱒の塩焼き７００円イカ焼き７００円富士宮やきそば ６００円静岡サーモン入りクリ