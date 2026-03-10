中国メディアの快科技などによると、上海科学技術館で8日行われたロボットパフォーマンス中に人型ロボットが空中から落下して粉々になるハプニングがあった。同館2階で行われたこのパフォーマンスは、3本の大型ロボットアームが高精度に連携して人型ロボットを組み立てるというもの。その最中にロボットアームがつかんでいた人型ロボットが空中から落下して粉々になった。ロボットアームが人型ロボットをしっかりつかんでいなかっ