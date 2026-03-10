インスタグラムで報告フィギュアスケート女子の樋口新葉が9日、自身のインスタグラムを更新。「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と報告し、プロ転向も表明した。樋口には元世界女王のエフゲニア・メドベージェワ（ロシア）をはじめ、労いのメッセージが殺到している。北京五輪で団体銀メダリストとなった25歳の樋口。シーズン開幕前に、今季限りでの現役引退を表明していた。この日は「【ご報告