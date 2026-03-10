1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。台湾を含めて3チームが通算2勝2敗で並び、失点率の差で4大会ぶりの1次ラウンド突破。1点を巡りめまぐるしく状況が変わる中で、韓国のリュ・ジヒョン監督が触れたキーポイントとは。相手のスポーツマンシップにも感謝している。韓国が準々決勝に進出するには「2失点以内、かつ5点差以上の