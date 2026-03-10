【福永稔彦のアンプレアブル】きっと忘れられない週末になっただろう。女子ゴルフの開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースでプロ4年目の高橋しずく（25＝白銅）がレギュラーツアーで初めて予選を通過し自己最高の18位に入った。「ワクワクしました。予選ラウンドは、まず予選通過したいというの（気持ち）があったけど、残り2日間は伸び伸びできました。がっつかなかったことが一番の収穫。淡々とプレーできた」。4日間戦い