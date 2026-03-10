俳優の谷原章介（53）の長男・谷原七音（ななと、22）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。デビューのきっかけについて語った。この日は同局ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」で共演する俳優の竹財輝之助とそろって登場。デビューのきっかけが「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」と明かされると、七音は「僕が自分で応募して」と打ち明けた。「ずっと芸能界に興味があったんです