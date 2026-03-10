俳優の竹財輝之助（45）が10日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。ぶっちゃけトークを展開し、番組MCのハライチ澤部も思わず心配する場面があった。【写真】竹財輝之助の妻、俳優の藤真美穂この日竹財は、福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（毎週火曜後9：00）で共演する谷原七音とともにゲスト出演。私生活やドラマ撮影現場の裏話を語った。竹財と