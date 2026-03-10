外食大手コロワイドは１０日、「珈琲館」や「カフェ・ベローチェ」などを運営する「Ｃ―Ｕｎｉｔｅｄ（シーユナイテッド）」を買収すると発表した。カフェ業態を傘下に収め、注力するデザート事業との相乗効果を狙う。買収額は４４０億円で、投資ファンド「ロングリーチグループ」からシーユナイテッドの全株式を４月１日付で取得し、完全子会社とする。シーユナイテッドはカフェチェーンとして全国で５６３店舗を展開してい