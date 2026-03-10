GoogleのPixelスマートフォンは、3月のPixel Drop（Androidの最新アップデート）でついに「デスクトップモード」を導入しました。 ↑最新機能でますます便利な存在に（画像提供／Vlad R／Unsplash）。 この機能はスマホをUSB-C経由で外付けディスプレイに接続し、Windows PCのようにマルチウィンドウ環境を利用できるようにするものです。 この新機能は、いまのところPixel 8以降のモデルが対象。デスクトップモードの使