ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで「雪上のマラソン」と呼ばれる距離スキーの新田佳浩選手（４５）は、冬季で日本選手最多となる８度目のパラ出場を果たした。体力の衰えと闘いながらもがく背中を見せることで、若手に何かを感じ取ってもらいたい――。そんな思いで１０日からレースに臨む。（江原桂都）「おじいちゃんのために金メダルを取る」３歳のときに祖父が運転するコンバインに左腕を挟まれ、肘から先を失った。