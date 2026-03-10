現役最後のレースとなった世界選手権（オランダ）を終えて帰国した郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が10日、成田空港で取材に応じ、現役引退についての思いを明かした。郄木は2月のミラノ・コルティナ五輪で、スピードスケート女子500m、1000m、団体パシュートで3つの銅メダルを獲得。その後、4日に自身のSNSを更新し「オランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っている