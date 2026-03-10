歌手の荻野目洋子が１０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ジャズ界の巨匠・マイルス・デイビスに学ぶ?想定外の出来事?に直面した際の行動について持論を展開した。荻野目はジャズ・ピアニスト、ハービー・ハンコックが語る、マイルスの伝説的な演奏の動画を引用。ハービーは、マイルスらと名曲「ＳｏＷｈａｔ」を演奏した際、間違ったコードを弾き、直後に「ミスった」「崩壊させた」と頭が真っ白になったという。しかし、そ