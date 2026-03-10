◆オープン戦阪神―西武（１０日・甲子園）阪神の新外国人イーストン・ルーカス投手（前ブルージェイズ）が、３回２安打１四球で無失点、２奪三振と上々の甲子園デビューを飾った。初回は桑原を１５０キロの直球で右飛、続く西川と渡部は連続してスイーパーで見逃し三振に仕留めた。２回は四球と安打で２死一、二塁と得点圏に走者を置いたが、古賀悠を中飛に仕留めて無失点で切り抜けた。３回は先頭の安打に失策も絡んで無死