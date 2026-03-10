「オープン戦、阪神−西武」（１０日、甲子園球場）先発した阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が甲子園初登板で３回無失点。最速１５３キロを記録した直球は右打者の外角高めに大きく外れる場面も見られたが、スイーパーとのコンビネーションがさえ渡った。初回、先頭の桑原を１５０キロの直球で右飛に打ち取ると、続く西川、渡部をスイーパーで連続見逃し三振に仕留める上々の立ち上が