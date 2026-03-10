ポケモンセンター公式Xアカウントは、「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットの受注販売を開始したことを発表した。 【画像あり】『赤・緑』のピカチュウがそのままぬいぐるみに商品画像 今回受注販売を行う「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットは、『ポケットモンスター 赤・緑』に登場したピカチュウをイメージしたグッズだ。 今回の受注期間は、3月10日10時00分～3