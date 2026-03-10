電子情報技術産業協会（JEITA）と情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）は、2026年1月の携帯電話の国内出荷実績を発表した。 2026年1月の携帯電話国内出荷台数は28万台で、前年同月比73.1％となった。このうち、スマートフォンの出荷台数は21万9000台で、前年同月比75.0％だった。携帯電話全体に占めるスマートフォンの比率は78.2％となっている。 前月の2025年12月実績は、出荷台数が38万2000