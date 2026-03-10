◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国５―３メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）２勝同士の対決は、米国がメキシコを下して３連勝し、準々決勝進出を決めた。米国は０−０で迎えた３回、ジャッジ（ヤンキース）が無死一塁から右翼へ２号２ランで先制、アンソニー（レッドソックス）が右越え３ランで続き、一挙５得点した。先発のスキーンズ投手（パイレーツ）は４回を投げ、１安打無失点７奪三振と、華々し