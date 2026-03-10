◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１０日・横浜）ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が初回にオープン戦１号２ランを放った。４番・一塁で先発出場した筒香は、１点を追う初回２死三塁で迎えた第１打席で、２ボールから広島・森下の１４６キロ直球を逆方向の左翼席へ逆転アーチ。オープン戦出場６試合目、通算１５打席目の初本塁打に、ベテランは「高めのボールをしっかり逆方向にはじき返すことができました。スタンドに入ってくれてよか