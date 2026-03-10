２月１５日のネオムターフＣ・Ｇ１で５着のヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、引き続き横山典弘騎手で福島民報杯・リステッド（４月１２日、福島競馬場・芝２０００メートル）を視野に調整される。松永幹調教師は「検疫から放牧に出ていますが、順調なら福島へ行きます」とコメントした。関門橋Ｓを勝ってオープン入りしたバルナバ（牡４歳、栗東・浜田多実雄厩舎、父ハービンジャー）