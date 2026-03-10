俳優の満島真之介（36）が8日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。私生活について語った。この日のゲストはSnow Man・佐久間大介と、俳優・椎名桔平。椎名が3人に「（料理は）作ったりしないの？」と聞くと、兼近は「全然料理とかやんないっすねえ」と返し、佐久間も「僕もほとんどUber Eats」と笑った。対して満島は「僕はもうずっと自炊です。ほぼ全食」と答えた。椎名の