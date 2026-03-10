◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）巨人の石塚裕惺内野手が１０日、先制適時打を放った。「８番・三塁」で先発出場。両軍無得点の２回、２死から甲斐が左翼線二塁打で出塁すると、門脇が左前安打を放ち２死一、三塁としたところで打席には石塚。相手先発・東浜の１３８キロを右前にはじき返し、甲斐が生還した。石塚は２月２２日の中日戦（北谷）で２安打を放って以来、快音から遠ざかっており、実戦では１２