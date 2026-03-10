２月度のゴールドディスク認定作品（日本レコード協会）が１０日、発表され、嵐のライブ映像３作品「５×１０ＡｌｌｔｈｅＢＥＳＴ！ＣＬＩＰＳ１９９９―２００９」（２００９年）、「ＡＲＡＳＨＩＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＴｏｕｒ５×１０」（１０年）、「ＡＲＡＳＨＩアラフェスＮＡＴＩＯＮＡＬＳＴＡＤＩＵＭ２０１２」（１２年）が累計出荷枚数でトリプルプラチナ（７５万枚）に認定された。また