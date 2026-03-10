NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」の新ナレーター発表が10日、都内の同局で行われ、新たに就任する女優河合優実（25）が出席した。河合は16日放送の「津軽海峡、マグロに愛された男マグロ漁師・菊池武一」（午後7時57分）からナレーションを務める。同番組は超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー。06年1月から20年放送されている。河合は真っ白なワンピース姿で登場。「番組