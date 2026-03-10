冬から春へ季節が移ろうとしているように、ファミレスのグランドメニューもまたその様相を変えようとしている。ココスも今月“衣替え”を終わらせたばかりで、なんと中には「本気の唐揚げ」などという気になる新メニューも追加された。しかもこの時期に合わせ、新たなフェアも始まったというではないか……。となれば、いちファンとして取るべき行動はひとつ。その門戸を叩き、注目メニューを堪能する。これに尽きる! ということで