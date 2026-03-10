「お代わり用の150円のレシート使わせて」 スタバでママ友にそう伝えたら、ドン引きされてしまった……。ワンモアコーヒーというサービスの内容を知らなければ、何を言われているのか理解できないのも無理はないかもしれません。 スターバックスコーヒーでは、特定の商品を購入したレシートを提示することで、2杯目を割引価格で購入できるワンモアコーヒー