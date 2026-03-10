物価高騰の影響を大きく受けている子育て世帯の家計負担を軽減し、生活を支援することを目的に物価高対応子育て応援手当が給付されています。児童手当と同じ口座に振り込まれますが、公務員の場合は特別な申請が必要なのでしょうか。本記事では、物価高対応子育て応援手当の概要や申請手続きの要否などを解説します。 まもなく“子ども1人2万円”の「現金給付」がスタート 物価高対応子育て応援手当は、物価高騰の