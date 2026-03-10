AlbaLinkは、「引っ越しで意外にお金がかかったものランキング」についてのアンケート調査結果を3月9日に発表した。同調査は2025年12月20日〜21日の期間、引っ越し経験がある500人を対象に、インターネットを用いて行われた。引っ越しで意外にお金がかかったもの1位は「ゴミの処分費用」引っ越しで意外にお金がかかったものを聞いたところ、1位は「ゴミの処分費用」(30.0％)だった。「家具の購入」(29.0％)が僅差で2位となっている