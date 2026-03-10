１０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３９６．２４ポイント（１．５６％）高の２５８０４．７０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９１．７８ポイント（１．０７％）高の８６７３．２４ポイントと反発した。売買代金は１７２０億７１０万香港ドルに縮小している（９日前場は２１９３億９８７０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流れ。原油相場の高騰