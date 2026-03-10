ファミリーマートは10日、おむすびの併買率No.1を誇るファミリーマート大人気商品「ファミチキ」とのセット割引を始める。【写真】あの人気具材が！具が増量される定番おにぎり「ファミチキ（骨なし）・ファミチキレッド」いずれか1個と「おむすび全品」いずれか1個をセットで買うごとに合計価格から100円引きとなる。実施期間は10〜23日まで。10日からは、“おむすび界の不動の主軸打者”とする「直巻 明太子マヨネーズ」と