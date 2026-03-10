◇オープン戦阪神―西武（2026年3月10日甲子園）阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手が甲子園初安打を放った。西武戦に「6番・三塁」で先発し、2回に巡った第1打席、高橋光成投手から中前へクリーンヒット。カウント2ストライクからの151キロ直球を鮮やかにはじき返した。この日は、新たに完成したヒッティングマーチが甲子園に流れた。植田や高寺、熊谷の曲とともに8日巨人戦から使用されるはずだったが、同戦