国の新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金（雇調金）計約６億７０００万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた水戸京成百貨店（水戸市）の元社長の被告（６８）に対し、水戸地裁（家入美香裁判長）は１０日、懲役４年（求刑・懲役６年６月）の判決を言い渡した。起訴状などによると、被告は元総務部長らと共謀し、２０２０年８月〜２１年５月、従業員の休業日数を水増しした虚偽の申請書を茨城労働局に提出し続け、国の