斎藤貢被告（中央）＝昨年1月国の新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金計約6億7千万円をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた水戸京成百貨店（水戸市）の元社長斎藤貢被告（68）に、水戸地裁（家入美香裁判長）は10日、懲役4年（求刑懲役6年6月）の判決を言い渡した。弁護側は最終弁論で「被告の指示はなかった」と無罪を主張。被告も最終意見陳述で「雇調金の詐欺を部下に指示したことは絶対にない」と訴えていた。起