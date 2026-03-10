お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が10日、Xを更新。お金に困っているという人から「体で払います」などの、体を売ることと引き換えに資金援助を求めるようなダイレクトメッセージ（DM）が多く届くとし、「僕のことなんだと思ってるの？」と、訴えた。楽しんごは「最近DMで本当に多いんだけど」と切り出し「『お金が底をつきました』『子供がいて家庭崩壊してます』『楽しんごさん、お金貸してくれませんか？』ここまではまだ分