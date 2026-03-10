語彙の引き出しを柔軟に使いこなす、ひらがなパズルに挑戦してみませんか？今回は、デジタルの世界から自然界の不思議、そして生活感のある表現まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ー□□こきゅうふく□□びヒント：魚などが水中から酸素を取り入れるための、独特な呼吸の方法は？答えを見る↓↓↓↓↓正解：えら正解は