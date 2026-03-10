完全フルオーダーの最新911レストモッド米国カリフォルニア州に拠点を置くガンサー・ワークス（Gunther Werks）は、2025年8月開催の「モントレー・カー・ウィーク」にて、最後の空冷ポルシェ「911（993型）」をベースに、現代のテクノロジーと最高峰の職人技を注ぎ込んだ究極のレストモッド「GWX」を初公開しました。ガンサー・ワークスは、空冷ポルシェ911（特に993型）のポテンシャルを極限まで引き出すことで知られるスペシ